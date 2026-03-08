Rangers Celtic, succede di tutto! In palio l’accesso alla semifinali di Coppa: ecco il racconto della sfida

Rangers Celtic, sfida folle e ricca di colpi di scena: in gioco l’accesso alle semifinali di Coppa. Tensione alle stelle! I dettagli

L’ennesimo Old Firm di una storia infinita (e che storia!) quello andato in scena oggi alle ore 14. Posta in palio altissima: l’accesso alle semifinali di Coppa di Scozia, per avvicinarsi a un trofeo che per entrambi potrebbe essere più semplice da raggiungere visto che in Premiership sono costrette a inseguire gli Hearts. Le due squadre si conoscono a memoria e non solo per ragioni storiche, ma per frequentazione regolare. Basti pensare che solo 7 giorni fa si sono affrontate in campionato ed è finita 2-2, dopo un tempo a testa: prima i Rangers, poi il Celtic. Stesso scenario, formazioni di partenza leggermente cambiate (2 nuovi per Danny Rohl, il doppio per Martin O’Neill): com’è andata oggi?

Il primo tempo è stato un esercizio di agonismo sfrenato, tante intenzioni offensive, molte verticalizzazioni, contrasti e nessuna occasione (era già successo nel primo scontro di inizio campionato, uno 0-0 piacevole ma senza acuti). Unico sussulto la rete di testa di Maeda, viziata però da una posizione di fuorigioco di Scales che gli aveva spizzato il pallone buono. Il Var è intervenuto e ha cancellato il vantaggio del Celtic rendendolo un’illusione. Nella ripresa solo i Rangers hanno provato a vincere la gara, i tanti sforzi non hanno portato nulla di incredibilmente pericoloso.

E il film è proseguito nella stessa maniera nei tempi supplementari: i padroni di casa sono andati in rete con Fernandez su uno sviluppo da angolo, ma sulla sua deviazione sotto porta c’erano ben due falli di mano. In 120 minuti il Celtic non ha effettuato neanche un tiro in porta, una situazione che si è capovolta psicologicamente ai rigori. Dove i Rangers hanno commesso due errori (Tavernier sulla traversa, Gassama altissimo), mentre i biancoverdi hanno segnato 4 volte su 4. Passa in semifinale la squadra che meno lo ha meritato, ma questa è la legge dei derby comunque equilibrati. Finale teso, con le due tifoserie in campo e qualche scambio di bengala, con gli steward a separare le fazioni per evitare contatti pericolosi.

