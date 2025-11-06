 Rangers Roma, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Europa League in tv o in streaming! I dettagli
1 minuto ago

Rangers Roma: ecco dove vedere in diretta la partita di Europa League 2025/2026 in programma alle 21:00

Il big match con il Milan ha lasciato il segno: la Roma di Gian Piero Gasperini è uscita sconfitta nell’ultimo turno di Serie A e ora cerca riscatto in Europa. Questa sera, alle 21:00, i giallorossi saranno di scena a Glasgow per affrontare i Rangers nel quarto turno di Europa League, competizione in cui finora il cammino è stato altalenante.

Dopo l’esordio vincente, infatti, la squadra capitolina ha incassato due ko consecutivi contro Lille e Viktoria Plzen, rimanendo ferma a quota tre punti. In Scozia non sono ammessi passi falsi: perdere terreno significherebbe complicare ulteriormente la corsa verso i primi posti del girone.

DOVE VEDERLA

Sky, Sky Go e NOW trasmettono la partita della Roma questa sera, alle ore 21.

Si può vedere sui canali 201 e 252, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport. 

