Ranieri esce allo scoperto: «Raspadori non era interessato. Non ha voluto parlare con noi e allora abbiamo lasciato stare…»

1 ora ago

Ranieri, intervistato nel pre-partita di Roma Torino di Coppa Italia, è uscito così allo scoperto sul mancato arrivo di Raspadori

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Roma-Torino. Le sue parole.

MALEN E RASPADORI«Preferirei non parlare di mercato. Per quanto riguarda Raspadori, abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito. Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so».

ROBINIO VAZ«Si tratta di un giovane profilo che ama la società. Un talento di grande prospettiva, conteso da molte squadre, dalla Premier League alle tedesche, ma alla fine ce lo siamo assicurati noi. Adesso avrà il tempo di crescere e migliorare accanto ai nostri campioni».

Il calcio del giorno

