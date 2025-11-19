Ranking FIFA: Italia in caduta libera! Dopo le qualificazioni mondiali scivola al 12° posto, decisiva la sconfitta contro la Norvegia. In vetta la Spagna, Marocco 11°

Ranking FIFA: Italia in caduta libera! La Nazionale registra il suo piazzamento più basso dal 2020, con pesanti ripercussioni sul sorteggio per il Mondiale 2026

Brutte notizie per la Nazionale italiana. L’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA, pubblicato oggi, vede gli Azzurri scendere di ben tre posizioni rispetto a ottobre, attestandosi al 12° posto. Si tratta del piazzamento più basso per l’Italia dal lontano 2020!

Il duro colpo arriva dopo la sconfitta contro la Norvegia a San Siro, un risultato che ha fatto scivolare la squadra sempre più in basso nella classifica mondiale.

Una scalata e un nuovo crollo

Dopo aver toccato il 13° posto nel 2020, l’Italia aveva vissuto una scalata entusiasmante, raggiungendo la quarta posizione grazie al trionfo agli Europei del 2021. Purtroppo, l’esclusione dai Mondiali del 2022 ha segnato l’inizio di un nuovo crollo, culminato con l’attuale dodicesima piazza.

Conseguenze per il sorteggio Mondiale 2026

Questo piazzamento avrà un peso significativo in caso di qualificazione ai Mondiali 2026. L’Italia sarà infatti inserita in seconda fascia nelle urne per il sorteggio dei gironi, in programma il 5 dicembre. Gli Azzurri saranno presenti come un’incognita, dato che le ultime Nazionali europee qualificate saranno note solo a marzo. Questo significa che l’Italia potrebbe trovarsi ad affrontare avversarie più quotate già nella fase a gironi, rendendo il percorso ancora più arduo.

Le prime posizioni: Spagna salda al comando

Mentre l’Italia arranca, le prime quattro posizioni del Ranking FIFA rimangono invariate, con la Spagna saldamente al comando. Il Brasile di Carlo Ancelotti fa un balzo in avanti di due posizioni, piazzandosi al quinto posto.

Ecco le prime 15 posizioni del Ranking FIFA aggiornate al 19 novembre, che saranno utilizzate per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026: