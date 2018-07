Wikipedia “ufficializza” il passaggio di Andrea Ranocchia dall’Inter al Pordenone: ecco la foto che lo dimostra

Andrea Ranocchia lascia l’Inter e si trasferisce al Pordenone, un colpo non da poco per un club di Serie C come quello friuliano. Peccato, però, che si tratti solo di uno scherzo nato su Wikipedia. Digitando il nome del difensore nerazzurro su Google, infatti, si può notare che l’enciclopedia online più famosa del mondo riporta l’ex Bari e Genoa come attuale calciatore del Pordenone. Lo scherzo probabilmente vuole dare continuità al divertente “rapporto” social nato tra i due club in occasione del match di Coppa Italia avvenuto nello scorsa stagione, quando la squadra di Luciano Spalletti riuscì a battere i neroverdi solo ai calci di rigore.