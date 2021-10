Razzismo Fiorentina Napoli, Osimhen: «Fate capire ai bambini quanto sia disgustoso odiare»

Victor Osimhen sceglie la via della sensibilizzazione, dopo aver ricevuto insulti razzisti, insieme ai campani Anguissa e Koulibaly, nel corso del match che il Napoli ha vinto in casa della Fiorentina.

Attraverso i suoi profili social, l’attaccante nigeriano ha lanciato un messaggio rivolto a tutti i genitori: «Genitori parlate con i vostri figli, fategli capire quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle».

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌

🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 3, 2021