Razzismo, Guardiola su Balotelli: «Servono gesti importanti per cambiare»

Pep Guardiola ha affrontato il tema del razzismo in conferenza stampa, commentando l’episodio che ha coinvolto Balotelli a Verona

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, nel corso della conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta ha parlato dell’episodio di razzismo in Italia che ha avuto come vittima Balotelli.

«Succede spesso ultimamente. Ci sono dei colpevoli, è un problema di tutta Europa, e non solo dell’Italia. Bisogna lottare tutti i giorni a casa, a scuola, è un problema per il calcio. Mi auguro che Balotelli non venga punito: servono gesti importanti per cambiare qualcosa. Serve lottare. Se questo significa fermare una partita, ok».