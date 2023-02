Real Madrid, Ancelotti su Vinicius: «Non si infortuna mai, è una cosa rara, ha una genetica spettacolare»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa.

VINICIUS – «Non si infortuna mai, è una cosa rara, ha una genetica spettacolare. Questo è grazie ai suoi genitori ma anche per la sua professionalità, si prende molto cura di sé ed è concentrato sul lavoro».

SIMEONE – «Vorrei passarci del tempo, ama il calcio quanto me. Onestamente penso non abbia nulla da imparare, ma passando del tempo assieme potremmo conoscere il lavoro l’uno dell’altro. Vorrei per esempio sapere come si sta preparando per domani».