Real Madrid-Atletico Madrid: formazioni ufficiali e diretta live – Liga 2018/19

Real Madrid-Atletico Madrid, 7ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la 7ª giornata della Liga si affrontano Real Madrid e Atletico Madrid nel solito infuocato derby della capitale spagnola. I blancos di Lopetegui vengono dalla brutta sconfitta contro il Siviglia di Andrè Silva e vorranno sicuramente ricominciare a correre al più presto. Dall’altra parte i colchoneros hanno la ghiotta chance, con una vittoria, di superare proprio gli odiati rivali.

Real Madrid-Atletico Madrid: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Real Madrid-Atletico Madrid: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Real Madrid-Atletico Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Lopetegui ha ancora qualche dubbio da risolvere. Sarà sicuramente 4-3-3, con Courtios favorito su Navas tra i pali. In difesa l’unica novità dovrebbe essere Nacho sulla sinistra, al posto di Marcelo. Solito centrocampo stellare con Modric, Kroos e Casemiro, mentre in avanti ci sarà spazio per Asensio nel tridente con Bale e Benzema. In casa Atletico, Simeone conferma il 4-4-2 con Diego Costa e Griezmann a guidare l’attacco.

Real Madrid-Atletico Madrid: i precedenti del match

Il derby, si sa, è spesso una partita a sé. A Madrid è poi particolarmente sentito, con la rivalità tra Real e Atletico che negli ultimi anni si è spostata anche in campo internazionale. Proprio fuori dalla Spagna si è disputato l’ultimo precedente, quella Supercoppa Europea, che gli uomini di Simeone hanno vino 2-4 in rimonta. L’ultima sfida nella Liga invece risale all’8 aprile scorso, quando il match valido per la 32ª giornata terminò 1-1.

Real Madrid-Atletico Madrid: l’arbitro del match

Sarà il 36enne Juan Martinez Munera l’arbitro per questo infuocato derby di Madrid. Munera è un arbitro dalla discreta esperienza, in Liga dal 2013 e internazionale dal 2015, sarà comunque la sua prima direzione nella stracittadina di Madrid.

Real Madrid-Atletico Madrid Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.