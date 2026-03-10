Real Madrid, il club prepara il futuro: la panchina di Arbeloa è in discussione? C’è un nome caldo per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta

Il Real Madrid sta già ragionando sul futuro della propria panchina e il nome di Álvaro Arbeloa, ex difensore blancos promosso alla guida della prima squadra il 12 gennaio 2026 dopo l’addio a Xabi Alonso, non appare più così saldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da ESPN e rilanciato anche da altre testate spagnole, il club ha iniziato a muoversi sul mercato degli allenatori in previsione dell’estate, segnale chiaro di come la permanenza di Arbeloa per il 2026/27 sia tutt’altro che scontata.

Le valutazioni interne sul lavoro del tecnico spagnolo sembrano legate soprattutto alla discontinuità dei risultati e alla difficoltà nel dare un’identità stabile alla squadra. Anche voci vicine all’ambiente madridista raccontano di dubbi forti sulla sua continuità, con il mese di marzo indicato come passaggio decisivo per capire se esistano ancora margini per una conferma.

Pochettino è tra i candidati più seguiti

In questo scenario, il profilo che sta prendendo quota è quello di Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti ed ex allenatore di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea. Secondo ESPN, l’argentino è presente nella shortlist del Real Madrid per la prossima stagione ed è uno dei nomi che il club sta seguendo con maggiore attenzione.

Il suo nome non è nuovo negli ambienti del Bernabéu: già in passato era stato accostato ai blancos, grazie soprattutto al lavoro costruito al Tottenham, dove aveva portato gli Spurs a una finale di Champions League e a un ciclo di alto profilo in Premier League. Anche fonti spagnole sottolineano che Pochettino viene considerato una candidatura seria nel caso in cui il Real decidesse di cambiare ancora guida tecnica.

Il Mondiale 2026 può decidere tempi e sviluppi

L’ostacolo principale, al momento, è rappresentato dal contratto che lega Pochettino alla nazionale statunitense e soprattutto dall’imminente Mondiale 2026, che gli USA giocheranno da Paese ospitante. Questo rende molto difficile qualunque movimento prima della conclusione della competizione. Anche per questo, l’eventuale operazione sarebbe pensata in chiave post-Mondiale, con il Real pronto a valutare l’affondo solo dopo l’estate del 2026.

Sul fronte delle indiscrezioni, alcune fonti vicine al mondo madridista, tra cui contenuti attribuiti a Iñaki Angulo, parlano già di contatti o di un possibile primo confronto tra le parti