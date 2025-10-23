Real Madrid Juve, scoppia la polemica! La rabbia dei tifosi bianconeri per il mancato rosso allo Brahim Diaz: ecco cos’è successo

Real Madrid Juve, scintille per il fallo di Diaz su Thuram: il giallo non convince, la FOTO corre sul web. L’episodio

La Juventus lascia il Bernabeu con un’amarezza doppia: non solo per la sconfitta di misura contro il Real Madrid (1-0, gol di Bellingham), ma anche per un episodio arbitrale che continua a far discutere. Al centro delle polemiche c’è l’intervento durissimo di Brahim Diaz su Khéphren Thuram, sanzionato dall’arbitro sloveno Slavko Vincic soltanto con un cartellino giallo. Una decisione che, secondo molti, avrebbe dovuto tradursi in un rosso diretto.

L’episodio contestato

Il fallo incriminato arriva al 16′ della ripresa, pochi minuti dopo il vantaggio dei Blancos. Diaz entra in ritardo e con eccessiva durezza sulla caviglia di Thuram: piede quasi a martello, impatto violento, il centrocampista bianconero resta a terra dolorante. Vincic, vicino all’azione, estrae il giallo dopo un attimo di esitazione. In campo le proteste restano contenute, ma a rivedere le immagini il dubbio si trasforma in indignazione.

La foto virale e la rabbia dei tifosi

Nelle ore successive, una foto dell’intervento diventa virale sui social: il piede di Diaz affonda in modo innaturale sulla caviglia di Thuram. Per molti tifosi e addetti ai lavori, quella è la prova che il fallo fosse da espulsione per gioco gravemente falloso. Anche la moviola de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come lo spagnolo abbia “rischiato molto”. A far discutere è anche il mancato intervento del VAR, che non ha richiamato l’arbitro a una revisione al monitor.

Il “what if” della serata

Cosa sarebbe cambiato con un cartellino rosso? Impossibile dirlo con certezza, ma giocare quasi mezz’ora in superiorità numerica, sotto di un solo gol, avrebbe potuto dare alla Juventus un’inerzia completamente diversa. Invece, il Real ha gestito il vantaggio fino al fischio finale, lasciando ai bianconeri solo rimpianti.

Un simbolo di frustrazione

La sconfitta è ormai archiviata, ma quell’intervento resta uno dei grandi “what if” della serata. La foto continua a circolare come simbolo di una decisione arbitrale che non ha convinto e che alimenta la frustrazione di un ambiente juventino già provato da un periodo povero di soddisfazioni.

