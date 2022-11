Real Madrid, Rudiger: «Prima di arrivare qui sono stato cercato da molte squadre...»

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha svelato alcuni retroscena prima del suo trasferimento in Spagna la scorsa estate

PAROLE – «Prima di arrivare qui sono stato cercato da molte squadre, ma ho considerato solo due opzioni: restare al Chelsea o andare al Real Madrid. Ho trascorso cinque anni a Londra e ho avuto un certo status. Potevo restare lì o trasferirmi al Real Madrid. Anche il Barcellona era interessato a me, sì, ma per me era impossibile non è mai stata un’opzione. Ho già detto che il Real Madrid per me era un sogno, questa squadra mi sembrava irraggiungibile. Basta guardare i giocatori che hanno difeso i colori del Madrid: Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Avere l’opportunità di giocare con Modric, Kroos e Benzema, non potevo rifiutare. Quando ho saputo che il Real mi cercava? Me l’ha detto mio fratello. Non potevo crederci. Ho ancora la pelle d’oca se ci penso».