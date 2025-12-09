Real Madrid, crisi totale di Xabi Alonso. Come risollevare la situazione della squadra spagnola? Il punto - Calcio News 24

Real Madrid, l’allarme è abbastanza chiaro nei confronti di Xabi Alonso. La situazione non lascia dubbi!

Al Real Madrid l’allarme è rosso fisso. La nuova lesione di Éder Militão è un colpo pesantissimo per una difesa già decimata. Il centrale brasiliano, leader della retroguardia, sarà fermo almeno quattro mesi per una rottura del bicipite femorale sinistro con interessamento del tendine. Un infortunio che arriva dopo due anni tormentati da due rotture consecutive del legamento crociato, proprio quando sembrava essere tornato al top.

L’emergenza è totale: su 25 giocatori in rosa, 7 sono infortunati, e ben 6 di questi sono difensori. Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Mendy e Militão sono fuori: il 60% del reparto arretrato è in infermeria. Una situazione che costringe Xabi Alonso a improvvisare soluzioni tattiche, ulteriormente complicate dai guai fisici di Camavinga e dagli acciacchi di Rüdiger, Valverde e Bellingham dopo il Celta. Anche Mbappé non è al meglio per una frattura a un dito.

La squadra arriva alla sfida cruciale contro il Manchester City di Guardiola groggy fisicamente e mentalmente. La recente sconfitta interna col Celta ha incrinato le certezze: “Siamo tutti arrabbiati. La lesione di Militão ci ha colpito psicologicamente”, ha ammesso Xabi Alonso. Il rendimento è in netto calo: solo due vittorie nelle ultime sette gare. Il distacco dal Barcellona (-4) pesa e la gestione del tecnico è sotto esame, anche se la dirigenza tiene conto della piaga infortuni.

Il dubbio maggiore riguarda lo spogliatoio: quanto il gruppo crede ancora nel progetto di Alonso? A Valdebebas si evita la parola ultimatum, ma la partita col City è determinante. Non solo per il futuro immediato del basco, ma per il clima attorno a lui. Gli elogi si sono trasformati in critiche e già circolano nomi di possibili sostituti (Zidane, Klopp). Il margine di errore per Xabi Alonso è ormai minimo.

