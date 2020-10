Aritz Elustondo, difensore della Real Sociedad, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Le sue parole

LA GARA – «Sarà importante avere il massimo possesso, massima intensità quando non avremo palla, dovremo sfruttare le occasioni sotto porta. Il Napoli l’anno scorso ha fatto la Champions, ha più esperienza ma speriamo siano scomodi in campo contro di noi».

GATTUSO – «Ero piccolo, giocavo in una posizione simile e lo guardavo molto, non sarà uno scherzo ritrovarlo in panchina. La qualità di Gattuso è incontestabile, poi ognuno può vederla in un modo».