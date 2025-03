Real Valladolid, i tifosi contro Ronaldo, proprietario del club a rischio retrocessione: «Vattene via» – le ultime

Real Valladolid, la squadra di proprietà di Ronaldo è ad un passo dalla retrocessione ne La Liga: i tifosi contro il brasiliano

Il Real Valladolid e il suo proprietario Ronaldo si trovano in una situazione sempre più critica, con il club ultimo in classifica e vicino alla terza retrocessione sotto la gestione dell’ex fuoriclasse brasiliano. I tifosi, esasperati, hanno esposto striscioni e cartelli contro di lui, intonando cori di protesta e persino sfruttando la kiss cam dello stadio per mostrare il messaggio ‘Ronaldo, vattene a casa‘. L’accusa principale nei confronti dell’ex Inter è quella di assenteismo e promesse non mantenute, mentre la squadra, che ha già cambiato tre allenatori in stagione, presenta numeri drammatici sia in attacco che in difesa, rendendo la salvezza quasi impossibile. La gestione di Ronaldo, che nel 2018 aveva promesso crescita e stabilità, ha invece reso il Valladolid una squadra da “ascensore” tra prima e seconda divisione, alimentando il malcontento generale.

Sul fronte societario come riportato da Goal.com il caos regna sovrano, con dimissioni ai vertici e tentativi falliti di rafforzare la squadra nel mercato invernale. Il progetto di un nuovo stadio è ancora incerto e Ronaldo ha scaricato le responsabilità sul Comune di Valladolid, mentre circolano voci sulla sua intenzione di vendere le quote del club, sebbene finora senza acquirenti. La prospettiva di una ripartenza in Segunda División sembra sempre più probabile, ma resta da vedere se il futuro del Valladolid sarà ancora legato a Ronaldo o se i tifosi avranno finalmente il cambiamento che chiedono a gran voce.