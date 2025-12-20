Record Haaland, il norvegese aggancia i gol di Ronaldo in Premier League! Sono 103 dopo la doppietta al West Ham, ma rispetto al portoghese c’è un dato che sorprende

Record Haaland, il norvegese aggancia i gol di Ronaldo e riscrive la storia del campionato inglese: oltre 103 gol in appena 114 presenze!

Il record di Cristiano Ronaldo in Premier League non è più inattaccabile. A riscrivere la storia del massimo campionato inglese è Erling Haaland, che ha superato quota 103 gol segnati in Premier League, staccando definitivamente il fuoriclasse portoghese per numero di reti realizzate nel torneo.

Un traguardo impressionante, reso ancora più clamoroso dal dato sulle presenze: Haaland ha raggiunto questo bottino in sole 114 partite, ben 122 in meno rispetto a quelle impiegate da Cristiano Ronaldo durante la sua esperienza inglese con il Manchester United. Una media realizzativa senza precedenti, che certifica l’impatto devastante del centravanti norvegese sul calcio britannico.

L’ultimo balzo in avanti è arrivato nella sfida contro il West Ham, quando Haaland ha messo a referto una doppietta e un assist, trascinando il Manchester City a una vittoria netta e, almeno per una notte, in testa alla classifica di Premier League. Una prestazione simbolo di una stagione vissuta ancora una volta da assoluto protagonista.

I numeri del campionato in corso rafforzano ulteriormente la portata del record: 19 gol in 17 giornate, appena cinque partite senza segnare e 10 reti decisive per sbloccare il risultato. Dati che raccontano non solo la prolificità di Haaland, ma anche il suo peso specifico all’interno delle gare.

Il norvegese aveva già fatto parlare di sé poche settimane fa diventando il giocatore più rapido di sempre a raggiungere i 100 gol in Premier League, ma ora lo sguardo si sposta ancora più in alto. Con questo ritmo, nel mirino non c’è solo il passato recente di Ronaldo, ma anche il record assoluto di Alan Shearer, storico miglior marcatore del campionato.

La Premier League ha trovato il suo nuovo riferimento offensivo. E con Erling Haaland, ogni statistica sembra destinata a diventare solo una questione di tempo.