Record Lautaro Martinez, con il gol al Como incribile traguardo siglato dal bomber nerazzurro in Serie A! In Europa nessuno come lui dal 2018: il dato

Record Lautaro Martinez, con il gol al Como l’incribile traguardo siglato dal bomber nerazzurro in Serie A! In Europa nessuno come lui

Ci sono voluti poco più di dieci minuti a Lautaro Martinez per lasciare il segno e indirizzare la sfida tra Inter e Como a San Siro. Il capitano nerazzurro ha sbloccato il punteggio con la consueta freddezza, portando la squadra di Cristian Chivu in vantaggio. Un gol che non solo ha pesato sull’economia della gara, ma che ha rappresentato un altro importante passo nella sua inarrestabile scalata alla classifica dei migliori marcatori all-time della storia dell’Inter.

Il record straordinario di Lautaro

Con questa rete, il Como, guidato da Cesc Fabregas, è diventato ufficialmente la 30ª squadra contro cui Lautaro ha trovato il gol in Serie A. Un dato straordinario, certificato dal portale di statistiche Opta, che sottolinea la grandezza dell’attaccante argentino. Questo traguardo lo rende il primo giocatore dei “Big-5” europei (i principali cinque campionati) a raggiungere un simile risultato in un singolo campionato, dal suo arrivo in Italia nel 2018.

Un “collezionista” di scalpi

Lautaro Martinez ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e punire qualsiasi difesa si trovi di fronte. La sua costante efficienza sotto porta non solo gli permette di segnare in diverse partite, ma di trascinare costantemente l’Inter verso le zone nobili della classifica. Questo ennesimo record testimonia la sua importanza per il club e la sua inarrestabile crescita come uno dei più temibili attaccanti d’Europa.