Record Ronaldo, risponde Ali Daei: «Contento per lui, ma i miei sono 111»

Nel corso di un’intervista, Ali Daei ha parlato del record di gol con la Nazionale di Cristiano Ronaldo. Le sue parole

Ali Daei è tornato sul suo record di gol con la Nazionale, superato da poco proprio da Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo. Le parole dell’attaccante che è stato intervistato da AS.

«Volevo che Cristiano battesse il mio record. Ma in realtà ho segnato 111 gol, anche se ora non importa. A proposito di Cristiano, del livello che mostra, sono sicuro che segnerà molti più gol. Credo fermamente che Ronaldo meriti di raggiungere questo record. In effetti, vedere un giocatore come lui raggiungere quel record è come un altro record per me. Orgoglio. È molto umile a definirmi un idolo, gli sono molto grato».