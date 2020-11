Reggiana, Alvini: «Non facciamo scrivere la classifica dal Covid»

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, torna sulla gara ancora non disputata contro la Salernitana. Le sue parole

Massimiliano Alvini, tecncoo della Reggiana, torna sulla gara non disputata contro la Salernitana casua Covid. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

«L’Arechi è uno di quegli stadi dove sognavo di giocare, ma non eravamo in grado. La squadra è stata colpita profondamente, nel fisico e nel morale. I campionati non li può scrivere il Covid, ma il campo. Mi auguro che la partita di Salerno venga fatta giocare, per la bellezza e l’amore per il nostro lavoro. In un momento così servono decisioni forti».