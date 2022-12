Reggina, Inzaghi: «Questa è una vittoria che vale sei punti»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato al termine della partita contro l’Ascoli, vinta dagli amaranto

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Questa è una vittoria che vale sei punti per come abbiamo interpretato la partita, non avendo subito niente: sono stati per ora sei mesi fantastici. Devo ringraziare i ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di straordinario: dobbiamo continuare su questa squadra».