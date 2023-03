Reggina, Santander attacca: «Ci sono pagamenti che ci devono»

Federico Santander attacca la Reggina: le dichiarazioni dell’attaccante su alcuni pagamenti mancanti

Federico Santander attacca così la Reggina tramite un’intervista a Sportitalia.com.

LE PAROLE – «Dovrei tornare a giugno, anche se con la situazione che c’è alla Reggina, non vedo molti aspetti positivi. Ci sono alcuni pagamenti dovuti non solo a me, ma anche ad altri ex compagni di squadra e parliamo di cifre importanti. Non conosco i dettagli della situazione e non voglio entrare in polemica. Comunque ho un contratto con loro, dovrei tornare, ma vedremo a fine anno di trovare la migliore soluzione».