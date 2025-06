Reijnders sicuro: «Milan? Resterà per sempre nel mio cuore! Ibrahimovic era felice per me, Leao invece...»

Reijnders: «Milan? Resterà per sempre nel mio cuore! Ibrahimovic era felice per me, Leao invece…». Le dichiarazioni del centrocampista

Reijnders, ormai ex calciatore rossonero e adesso al Manchester City di Guardiola, è tornato a parlare del Milan. Ecco le parole riportate da Gazzetta.it:

REIJNDERS – «Se mi manca il Milan? Certo, ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho solo sentimenti positivi per il Milan. Ho fatto questo passo per una ragione sportiva e ora sono felice al Manchester City. Ibra era felice per me e di questo mio trasferimento al Manchester City, ma avrebbe voluto che restassi al Milan. Leao? Non ho avuto contatti con lui, si è semplicemente congratulato con me per il mio trasferimento».

