Renato Sanches apre al Milan: «Grande club, se arrivasse un'offerta...»

Renato Sanches ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Equipe, ecco le sue parole su un possibile approdo al Milan a gennaio

Renato Sanches ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Equipe, ecco le sue parole su un possibile approdo al Milan a gennaio.

MILAN – «Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se succede, vedrò cosa è meglio per me. Il Milan? E’ un grande club, un club storico. La classe. Mi piace. Dovevo andare al Barcellona in estate, poi il mio infortunio ha fatto saltare tutto. Andare via a gennaio? So che sono pronto. Se arriva un’offerta…».