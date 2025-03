Repice ricorda Pizzul: «Non eravamo migliori amici, ma per il giornalismo è stato importante. Mi ricordo che...» - Calcio News 24

Francesco Repice, radiocronista calcistico, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Bruno Pizzul

A JuventusNews24, Francesco Repice, storico radiocronista calcistico, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ricordando Bruno Pizzul.

Qual è il suo ricordo di Pizzul?

«Io non ho ricordi particolari, non ho condiviso nulla di particolare con lui. Non sono uno di quelli che “a mi ricordo quando eravamo insieme a giocare a scopone, a bere grappa” – probabilmente l’avrò pure fatto – però insomma non è che io e Bruno Pizzul o che Bruno Pizzul fosse mio intimo amico anche per una questione generazionale. Io insomma (ride, ndr) non millanto queste frequentazioni così assidue, ho da dire che Bruno Pizzul ha contribuito fortemente, grazie al suo meraviglioso lavoro alla divulgazione della lingua italiana e sicuramente è un uomo che ha messo le cose al loro posto (si parla di pallone) e probabilmente qualcuno tende a dimenticarlo in questo periodo ma si parla sempre e solo di pallone. Lui credo che col suo modo di condurre il suo lavoro l’abbia fatto capire a tanti».