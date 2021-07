Riapertura stadi, la FIGC pensa ai posti a scacchiera: la situazione

Per aumentare i posti a sedere negli stadi, la FIGC avrebbe proposto una disposizione a scacchiera

Si continua a dialogare per aumentare la capienza degli stadi per l’inizio dei campionati in italiani. In zona bianca, la presenza dei tifosi è stata aumentata al 50% ma con un distanziamento che deve restare di un metro altrimenti si ritorna a una capienza tra il 25 e il 30%.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sopperire a questa condizione, la FIGC avrebbe proposto al Governo una disposizione a scacchiera dei posti a sedere negli stadi. Ipotesi che si starebbe valutando, ma sarebbero diversi i nodi da sciogliere. Ridurre il distanziamento, infatti, significherebbe farlo anche per tutte le altre attività.