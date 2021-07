Riapertura stadi Serie A: incontro tra presidenti e dirigenti

La Serie A discute per la riapertura degli stadi: oggi incontro tra presidenti e dirigenti per la prossima stagione

La Serie A spinge per la riapertura degli stadi. Come riportato da Sky Sport, è in corso un incontro tra diversi dirigenti e presidenti delle squadre di Serie A per decidere il da farsi.

Presenti all’incontro De Laurentiis, Preziosi, Setti, Marotta e Giulini in un hotel al centro di Milano. L’Europeo ha dato il via alla riapertura anche degli stadi e la Serie A lavora in questa direzione.