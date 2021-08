Riapertura stadi, Vezzali: «Ringrazio il Governo, risultato significativo»

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha ringraziato il Governo per aver accettato la proposta di apertura al 50% degli stadi con i posti a scacchiera

«Ringrazio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del Governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impianti sportivi. È un risultato auspicato non soltanto dalle componenti istituzionali e sportive, ma da tutti gli appassionati italiani ed è uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni con i presidenti federali e quelli delle Leghe di calcio, pallacanestro e pallavolo, in un clima di assoluta trasparenza e collaborazione».