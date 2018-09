Nella partita vinta ieri dal Milan contro la Roma, ha impressionato la prestazione di Ricardo Rodriguez, rigenerato dalla cura Gattuso

Ripartire da zero. Questo è il messaggio frullato nella testa di Ricardo Rodriguez durante tutta l’estate. Un estate che avrebbe potuto portare il terzino svizzero lontano da Milano, dopo appena un anno (sottotono) vissuto prima con Montella e poi con Gattuso in panchina. Già perchè Paris Saint German e Bayern Monaco ci hanno provato a strappare Rodriguez dalla sua amata fascia sinistra rossonera. Soprattutto i francesi con cui i discorsi erano intavolati per uno scambio di giocatori (Rodriguez e Draxler) più una parte cash in favore dei parigini. Alla fine i discorsi iniziali non si sono trasformati in trattative complice il problema al cuore di Strinic e la volontà di Rodriguez di rimanere a Milano, città dove lui e la sua famiglia si trovano benissimo.

Neanche l’arrivo di Diego Laxalt l’ha smosso dalla sua decisione. Anzi. La concorrenza per un posto da titolare sulla fascia sinistra è diventata serrata dopo l’arrivo dell’uruguaiano ma Rodriguez ha deciso di rimanere per giocarsi le sue carte. Ed ha avuto ragione lui. Titolare con il Napoli e, nonostante la debacle collettiva, uno dei migliori tra i suoi. Gattuso applaude e lo ripropone titolare nel match di San Siro contro la Roma. Risultato? Un assist per Kessie dopo una prodigiosa cavalcata sulla fascia e tante tante chiusure difensive tempestive. La rinascita dello svizzero è completata dalla standing ovation che il pubblico del Meazza gli riserva quando deve lasciare il campo per far posto a Laxalt.

Sull’assist servito al suo compagno di squadra in occasione del primo gol ha poi commentato: «Provo sempre a migliorare il mio gioco in attacco, oggi ho fatto l’assist e spero ne vengano altri. Bene così». Facile immaginare che il desiderio di Gattuso coincida con quello dello svizzero che ora volerà con la sua Nazionale per le partite contro Islanda e Inghilterra. I tempi bui sono alle spalle, Rodriguez è pronto a volare.