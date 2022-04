Rincon: «Una grande opportunità contro una squadra ben allenata»

Il centrocampista della Sampdoria suona la carica nel prepartita contro il Bologna: le sue dichiarazioni a DAZN

Tomas Rincon, cetrocampista della Sampdoria è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Bologna, ecco le sue dichiarazioni:

DICHIARAZIONI – «Oggi abbiamo una grande opportunità per dare un senso al nostro campionato. Non ci nascondiamo vogliamo fare i punti per tirarci fuori, incontriamo una squadra ben allenata».