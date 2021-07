Rinnovo Chiellini Juve, c’è un problema nella trattativa: il punto

Intoppo nella trattativa per il rinnovo di capitan Giorgio Chiellini con la Juventus: ecco cosa sta succedendo

La Gazzetta dello Sport amplia lo scenario relativo al futuro di Giorgio Chiellini. Non ci sono mai stati dubbi alla Juve sul rinnovo del capitano, anche se in queste ore stanno emergendo anche altri concetti, relativi allo stipendio. Chiellini ha sempre avuto un ingaggio da 3.5 milioni netti a stagione e, nell’ultima stagione, vorrebbe compiere un salto retributivo.

Se non toccare i livelli di Bonucci (6.5 milioni annui), almeno attestarsi a quota 5. È un sussurro, non una richiesta, ma l’ultima decisione spetta al presidente Agnelli, con la Juve obbligata a contenere i costi nell’anno in cui la proprietà ha dovuto varare un aumento di capitale di 400 milioni.

