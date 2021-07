Rinnovo Dybala: distanze limate, ecco le nuove cifre. I dettagli

Dybala Juve, rinnovo in arrivo: no al Barcellona e nuove cifre. I dettagli sull’imminente prolungamento dell’argentino

Paulo Dybala ha avuto un colloquio proficuo con Allegri e aspetta l’inizio della stagione per riprendersi la Juve. Il suo contratto in scadenza nel 2022 ha ingolosito il Barcellona che ha provato a inserirlo nello scambio con Griezmann ma la trattativa non decollerà. Ma – scrive Gazzetta – si parlerà presto di rinnovo in bianconero

Intorno alla metà della prossima settimana arriverà in Italia dall’Argentina Jorge Antun e poi sarà fissato un incontro con Cherubini. Non c’è ancora una data ma si ricomincerà a discutere di cifre. La proposta pre pandemica era di 10 milioni, ora si partirà da una base fissa leggermente inferiore ma che coi bonus potrebbe arrivare sempre dieci. Comunque c’è serenità e fiducia.