Rinnovo Dybala: prossime settimane decisive e la Juve aspetta l’offerta giusta

Rinnovo Dybala: le prossime settimane saranno decisive per la permanenza della Joya alla Juventus, che intanto aspetta l’offerta giusta

Sono arrivate puntuali, nella giornata di ieri, le dichiarazioni di Jorge Antun sul futuro di Paulo Dybala: l’entourage di Paulo sta lavorando al rinnovo con la Juventus, dalla quale si aspetta ora un’accelerata. Da parte del club, scrive Gazzetta, c’è la volontà di proseguire la trattativa, ma non a qualsiasi cifra: la sensazione è che a 12 si possa chiudere. Ufficialmente Paulo non è mai stato messo sul mercato e senza offerte la cessione resta solo un’ipotesi. La Juve valuterebbe quelle a tre cifre.

Dybala è rimasto amareggiato dall’esonero di Sarri, colui che l’ha rilanciato dopo una stagione nera, e la sua posizione è cambiato dopo l’eliminazione della Juve in Champions, soprattutto per motivi economici. Le prossime settimane saranno decisive: se la Juventus prenderà ancora tempo per il prolungamento terrà aperta la porta dell’addio, ma senza il rinnovo e senza riuscire a portare a dama la cessione il club si ritroverebbe con un giocatore che tra un anno e mezzo può accordarsi con chi vuole per andarsene gratis.