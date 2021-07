Rinnovo Insigne: zero contatti e gelo con De Laurentiis. Napoli freme

Gelo tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del capitano azzurro: zero contatti tra le parti

Il tema caldo in casa Napoli è e rimane il rinnovo di Lorenzo Insigne. Aurelio De Laurentiis non vede l’ora di incontrarlo faccia a faccia dopo che il fantasista avrà trascorse le vacanze ma – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – i venti che spirano da entrambe le parti preannunciano burrasca.

Sì perché da tempo fra De Laurentiis e Insigne c’è gelo, rapporti al minimo. Praticamente nulli dopo la notte della fatal Verona, quella che ha visto svanire la Champions. Il presidente non ha ritenuto di complimentarsi né pubblicamente, né privatamente col proprio capitano per la vittoria dell’Europeo. E Lorenzinho da parte sua, in un post dopo la notte di Wembley ha ringraziato Napoli come città, le persone e i luoghi a lui più cari, ma non la società.

Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando – dal suo buen ritiro di Ibiza – di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore Vincenzo Pisacane. Vedremo come proseguirà questa battaglia di nervi. Che non può essere solo una questione di soldi. Perché fra la corretta esigenza di un club che deve ridimensionare il monte ingaggi (alla luce di introiti crollati nelle ultime due stagioni) e la voglia di un capitano di sentirsi importante nel progetto, uno spazio per trovare un accordo ci può essere. Basta volerlo, da entrambe le parti.