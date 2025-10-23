Rinnovo Messi, accordo ufficializzato per l'ex fuoriclasse del Barcellona. Il punto - Calcio News 24

Rinnovo Messi: l’accordo ufficiale che prolunga la permanenza all’Inter Miami fino al 2028

È finalmente ufficiale il rinnovo di Messi con l’Inter Miami. Lionel Messi ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club statunitense fino alla fine della stagione 2028 della Major League Soccer (MLS). Un prolungamento che conferma l’intenzione del fuoriclasse argentino di continuare a lasciare il segno in MLS, dopo un impatto straordinario sin dal suo arrivo nel luglio 2023.

Il rinnovo Messi arriva dopo una prima esperienza eccezionale con l’Inter Miami, club con cui ha rotto record e ha scritto pagine storiche. Quando Messi è sbarcato negli Stati Uniti come Designated Player, il suo contratto originario prevedeva due anni e mezzo di permanenza. In breve tempo, però, il campione ha saputo trasformare la squadra, portandola a traguardi prestigiosi.

Dal suo arrivo, Messi ha guidato l’Inter Miami a trionfare nella prima edizione della Leagues Cup nel 2023, un successo storico per la franchigia. Nel 2024, il club ha poi conquistato il Supporters’ Shield, premiando la miglior squadra della stagione regolare, stabilendo anche un nuovo record MLS per il maggior numero di punti ottenuti in una singola stagione. Questi risultati hanno evidenziato il ruolo chiave di Messi nel progetto della squadra.

A livello individuale, il rinnovo Messi celebra anche una stagione 2024 da incorniciare. Il fuoriclasse argentino ha conquistato il premio MLS MVP, riconoscimento assegnato al miglior giocatore della lega. Il 2025 ha portato ulteriori trionfi: Messi si è aggiudicato la Scarpa d’Oro della MLS, segnando ben 29 gol in 28 partite, dimostrando una continuità di rendimento impressionante. Inoltre, è stato nuovamente nominato per il premio MVP 2025, e in caso di vittoria sarebbe il primo nella storia della MLS a conquistare questo riconoscimento per due anni consecutivi.

I dettagli economici del rinnovo Messi non sono stati ufficialmente resi noti, ma è noto che al momento del suo ultimo contratto il campione percepiva uno stipendio base di 12 milioni di dollari a stagione. Considerando premi alla firma e bonus, il suo guadagno minimo garantito si aggirava intorno ai 20,5 milioni di dollari, rendendolo il giocatore più pagato della MLS. Dietro di lui, si piazzava Lorenzo Insigne con oltre 15 milioni, oggi però svincolato.

Con questo rinnovo, l’Inter Miami conferma la propria ambizione di crescere e consolidarsi nel panorama calcistico mondiale, affidandosi a un simbolo globale come Messi, che continuerà a infiammare i tifosi con la sua classe e la sua magia.

