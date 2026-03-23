Rinnovo Spalletti, il pari col Sassuolo non cambia i piani della Juve: ecco quando è prevista la stretta finale per il prolungamento di contratto

La Juventus continua a puntare con decisione su Luciano Spalletti, allenatore bianconero ritenuto centrale nel progetto tecnico della prossima stagione. Secondo Tuttosport, nonostante il mezzo passo falso interno contro il Sassuolo, il club non ha cambiato linea e resta orientato a chiudere il rinnovo del tecnico entro Pasqua. Le ricostruzioni più recenti del quotidiano torinese parlano infatti di un accordo ormai vicino, con incontri previsti in questi giorni per definire gli ultimi dettagli formali.

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La formula del nuovo contratto e il ruolo di Chiellini

La nuova intesa dovrebbe legare Spalletti alla Juventus fino a giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2028. È la formula indicata più volte da Tuttosport nelle ultime settimane, insieme al coinvolgimento diretto di Giorgio Chiellini, dirigente bianconero e figura chiave nel dialogo tra società e allenatore. L’idea della Juventus è chiara: garantire continuità senza ripetere gli errori del passato, evitando vincoli troppo lunghi ma allo stesso tempo proteggendo la stabilità del progetto. Lo stesso giornale sottolinea che il lavoro svolto da Spalletti da fine ottobre viene considerato troppo importante per essere messo in discussione da un singolo pareggio o da una frenata di classifica.

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Nessun piano alternativo: la Juve vuole andare avanti con lui

L’aspetto più significativo riguarda però la fiducia complessiva del club. Tuttosport sostiene che, anche nello scenario peggiore di una mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus sarebbe comunque intenzionata a proseguire con Spalletti. Il tecnico toscano viene descritto come l’uomo individuato per riportare la squadra a competere stabilmente per i vertici del campionato italiano. In parallelo, resta aperto anche il tema economico: il nuovo accordo dovrebbe portare il suo ingaggio attorno ai 6 milioni netti a stagione, cifra che lo collocherebbe tra gli allenatori più pagati della Serie A. Lo stesso Spalletti, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, aveva confermato la disponibilità ad ascoltare il club sul contratto, mentre sul fronte sportivo ha ribadito che la Champions “cambia tutto” in termini di prospettive e mercato.

Il mercato dipenderà dall’Europa, ma la direzione è tracciata

Il rinnovo, inoltre, si lega anche alle garanzie tecniche. Sempre Tuttosport ha riferito che Spalletti chiede rinforzi di spessore e un ruolo attivo nei confronti sul mercato, pur sapendo che il margine operativo del club dipenderà dall’accesso o meno alla Champions. Su questo punto non sembrano esserci divergenze di fondo: la Juventus vuole continuare con lui e costruire la prossima stagione attorno alla sua idea di calcio. La firma, a questo punto, sembra davvero solo una questione di tempo.