Rinnovo Vlahovic, la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera - Calcio News 24

Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro

Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Dopo il pareggio europeo contro lo Sporting Lisbona, deciso proprio da un gol del bomber serbo, la questione contrattuale del numero 9 bianconero è nuovamente argomento caldo tra i dirigenti e i tifosi. Dusan Vlahovic, oggi pilastro della squadra di Luciano Spalletti, è un punto fermo tecnico ma anche un nodo economico importante per il futuro della Juve.

Il contratto dell’attaccante scade nel giugno 2026 e prevede un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione, una cifra che oggi va oltre i parametri sostenibili del nuovo corso bianconero. Eppure, nonostante la complessità dell’operazione, il Rinnovo Vlahovic non è affatto escluso. Anzi, i segnali arrivati negli ultimi giorni lasciano aperte più di una porta.

Durante il post-partita di Lisbona, il serbo ha preferito non sbilanciarsi: «Io penso al derby di sabato, sono concentrato sul presente». Parole che lasciano intendere la volontà di non distrarsi in un momento decisivo per la stagione, ma che allo stesso tempo non chiudono le porte al dialogo con la società.

A confermare che la Juventus non ha intenzione di rinunciare facilmente al suo bomber è stato Giorgio Chiellini, ora Director of Football Strategy del club. Nel prepartita di Coppa, l’ex capitano ha dichiarato: «Le porte sono aperte». Una frase che molti hanno interpretato come un messaggio chiaro: la dirigenza è pronta a trattare per il Rinnovo Vlahovic, ma a condizioni diverse rispetto al passato.

Sul campo, Vlahovic ha già dato le sue risposte. Il suo rendimento, in crescita costante, è stato sottolineato anche dal giornalista Giovanni Guardalà di Sky Sport, che lo ha definito «un trascinatore» della nuova Juventus. Il gol allo Sporting e le ultime prestazioni lo confermano come leader tecnico ed emotivo del gruppo.

Luciano Spalletti, che ha saputo rigenerarlo dopo i mesi difficili sotto Igor Tudor, lo considera indispensabile nel suo sistema di gioco. E la Juve, reduce da tre risultati utili consecutivi, sembra aver ritrovato il proprio riferimento offensivo.

Il futuro resta da scrivere, ma il presente dice che la Juventus non può prescindere dal suo numero 9. Il Rinnovo Vlahovic è ora una priorità: servirà equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica, ma i bianconeri sembrano intenzionati a fare di tutto per trattenere il loro centravanti simbolo.

