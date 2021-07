Rio Ferdinand: «Lo United preferì Fellaini a Thiago Alcantara»

L’ex giocatore del Manchester United ha detto che i Red Devils preferirono Fellaini a Thiago Alcantara

Rio Ferdinand, intervistato da Vibe with FIVE, ha parlato dell’interesse di Thiago Alcantara di raggiungere il Manchester United. E, soprattutto, di come il club preferì allo spagonolo Marouane Fellaini.

«Prima di lasciare il Barcellona, Thiago mi telefonò: mi disse che gli sarebbe piaciuto venire giocare al Manchester United. Lui è incredibile, lo incrociammo in una toruneé e giocava già da giovanissimo come un numero 10 navigato. In più, parlava un inglese fluente. Feci quindi un giro di ricognizione, parlai anche con Moyes (allora allenatore, ndr) che mi disse di avere altri nomi in mente per il centrocampo. Alla fine Thiago andò al Bayern Monaco, portato lì da Guardiola».