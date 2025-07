Rios al Benfica, accordo totale: beffa per la Roma per cui il centrocampista era la prima scelta in mediana. Il Palmeiras lo vende per 30 milioni

Si chiude con una beffa per la Roma la telenovela di mercato legata a Richard Rios. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, il Benfica ha chiuso l’operazione con il Palmeiras, assicurandosi il talentuoso centrocampista colombiano. La dirigenza del club portoghese, con una mossa rapida e decisa, ha superato la concorrenza e definito tutti i dettagli di un trasferimento che era rimasto in stallo per settimane.

Accordo totale: 30 milioni al Palmeiras

La trattativa si è conclusa sulla base di 30 milioni di euro, la cifra che il Palmeiras aveva sempre richiesto come parte fissa per lasciar partire il suo gioiello. L’affare è stato sbloccato dalla missione in Brasile della dirigenza del Benfica, che si è recata a San Paolo per negoziare direttamente con il club e chiudere l’accordo in tempi rapidi, approfittando dell’indecisione degli altri club interessati, su tutti la Roma.

Il “sì” di Rios e il sacrificio per il Benfica

A essere decisiva è stata anche la ferma volontà del giocatore. Richard Rios, infatti, aveva già dato il suo assenso al trasferimento al Benfica nei giorni scorsi. Ma, come sottolinea Longari, per favorire la buona riuscita dell’operazione, il centrocampista ha fatto un sacrificio importante: ha rinunciato al 10% del suo cartellino di sua proprietà, una mossa che ha agevolato l’intesa finale tra i club e che dimostra quanto fosse forte il suo desiderio di approdare a Lisbona.

Contratto blindato e beffa per la Roma

Il futuro di Richard Rios sarà dunque in Portogallo. Il suo nuovo contratto con il Benfica sarà blindato da una clausola rescissoria altissima, fissata a 100 milioni di euro, a testimonianza del grande investimento e della fiducia che il club ripone in lui. Per la Roma, che per settimane ha trattato con il Palmeiras senza mai affondare il colpo con l’offerta da 30 milioni cash richiesta, si tratta di una vera e propria beffa di mercato, con il Benfica che ha saputo inserirsi con tempismo e decisione.