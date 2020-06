Riparte LaLiga, Simeone: «Sono preoccupato…» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Atletico Madrid contro l’Athletic Bilbao

SIMEONE – «Tutte le squadre si nutrono del pubblico, noi al Wanda Metropolitano in maniera ancora più calcata. Ma sappiamo che le persone non potranno essere allo stadio e dobbiamo accettarlo, come tutte le situazioni nuove. Non comprendiamo le scuse che stanno accampando tutti sulle diverse tematiche di questa ripresa. Bisogna accettare la situazione e reinventarsi per risolvere le difficoltà che ci sono. Noi giocheremo quando ci diranno senza fare polemica».