Ripresa allenamenti Napoli, palleggio e tattica per gli azzurri: la squadra si sta allenando agli ordini di mister Gattuso

Palleggio e tattica per il Napoli. La squadra azzurra – come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – si sta allenando sul campo di Castelvolturno per il quindicesimo allenamento post lockdown.

La squadra di Gattuso si sta preparando per la ripresa della serie A: in caso di ritorno in campo ci sarà il Verona, dunque il tecnico vuole far abituare la squadra a questo tipo di situazioni.