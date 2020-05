Ripresa allenamenti Sampdoria, sessione individuale per il gruppo blucerchiato. Ecco le immagini dell’arrivo

Si torna gradualmente alla normalità in casa Sampdoria. La compagine blucerchiata, come riportato da Samp News 24, è tornata ad allenarsi in maniera individuale sui terreni di gioco del “Mugnaini”.

Nicola Murru, Gaston Ramirez, Mehdi Leris, Lorenzo Tonelli e Karol Linetty si sono presentati a Bogliasco per l’attività fisica. Al centro sono presenti anche Manolo Gabbiadini e Antonino Lagumina, entrambi risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane.