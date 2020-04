Ripresa e VAR: ecco come potrebbero ripartire gli arbitri

Oltre alla ripartenza dei calciatori, si parla anche della ripresa degli arbitri: ecco cosa potrebbe accadere in questa direzione

Alla ripresa del campionato si dovrà valutare anche un protocollo per i direttori di gara. Il Corriere dello Sport riporta infatti le modalità di ripartenza: sei giorni di test in vista per gli arbitri, tre medici e tre fisici. Gli arbitri vivranno nelle proprie abitazioni e poi raggiungeranno le sedi delle gare, preferibilmente con mezzi propri.

Per quanto riguarda il VAR, si pensa alla sanificazione delle sare con l’ozono, divisore in plexiglass e mascherine.