Ripresa Serie A, Castellacci spiega: «Il rischio zero non esiste»

Il professor Enrico Castellacci ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando come sono attrezzati i 20 club di Serie A per allenarsi in ritiri isolati e dotati di tutto.

RISCHIO ZERO – «Si richiedono venti cittadelle a parte, vere e proprie fortezze antivirus. Quante società possiedono dei centri sportivi con annesse foresterie per 40-50 persone? Perché non ci sono soltanto i giocatori, in isolamento dovranno restare coloro che con varie mansioni lavorano in una squadra. Se ci si sistemerà in un albergo, il personale dell’hotel dovrà essere allontanato, i servizi dovranno essere garantiti dai dipendenti dei club. Il rischio zero comunque non esiste».