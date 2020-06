Ripresa serie A, test molecolare prima delle partite: verrà effettuato la mattina con un verdetto praticamente immediato

Un test molecolare con un verdetto veloce, quasi immediato. Queste le nuove indicazioni per la ripresa del campionato di calcio, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il test – si legge sul quotidiano – verrà effettuato la mattina della gara con verdetto veloce. Restano però in vigore i tamponi ogni due giorni. Il calcio italiano è pronto, tra poco si potrà tornare in campo.