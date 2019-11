Riscatto Smalling, non bastano 15 milioni. La richiesta del Manchester

Riscatto Smalling, non bastano i 15 milioni proposti da Petrachi. Il Manchester United ne chiede 20, situazione in evoluzione

Dall’Inghilterra ne sono sicuri: il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma è ancora lontano. È quanto afferma il Daily Mail, che sostiene come i 15 milioni proposti da Gianluca Petrachi al Manchester non siano sufficienti.

Per il giocatore, su cui è vivo anche l’interesse di Milan e Inter, i Red Devils chiedono 20 milioni di euro. Servirà quindi uno sforzo da parte del d.s. giallorosso per avere ancora in rosa il roccioso centrale.