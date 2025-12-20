Risultati Bundesliga: i risultati del sabato nel 15° turno

Bundesliga
Risultati Bundesliga: spettacolare Wolfsburg Friburgo, segna anche Grifo! Bene il Leverkusen che vince il big-match contro il Lipsia, poche emozioni nelle altre gare
C’è stato poco da segnalare nel pomeriggio della 15a giornata di Bundesliga, eccezion fatta per la spettacolare sfida tra Wolfsburg e Friburgo, vinta dagli ospiti 4-3 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Avanti il Friburgo con Treu, rimonta Wolfsburg grazie alla tripletta di Pejcinovic, dopo il momentaneo 2-2 di Grifo, ma nel finale arriva il ribaltone: autogol di Seelt e rete decisiva di Scherhant, che regalano tre punti pesantissimi agli ospiti.
Più avara di emozioni la vittoria dell’Union Berlino a Colonia: 0-1 firmato da Schafer al 91’, in una gara segnata dall’espulsione di Van de Berg per i padroni di casa. 0-0 invece nelle sfide di Augusta Werder Brema e Stoccarda Hoffenheim. Pari anche tra Amburgo ed Eintracht Francoforte, 1-1 con gol di Sambi Lokonga e Larsson nei primi trenta minuti.
In serata arriva la risposta del Bayer Leverkusen al Dortmund (in campo ieri nel 2-0 al Gladbach), che supera 3-1 il Lipsia in trasferta: dopo il vantaggio dei padroni di casa con Schlager, le Aspirine ribaltano il match con Terrier e Schick già nel primo tempo, prima del sigillo finale di Culbreath al 97′.
In classifica, in attesa del Bayern Monaco capolista con 38 punti, il Leverkusen aggancia il Lipsia a quota 29, alle spalle del Borussia Dortmund secondo con 32. Seguono Hoffenheim, Stoccarda, Francoforte e Union Berlino. Nessuna novità in coda, con Mainz, St. Pauli e Heidenheim impegnate domani.
