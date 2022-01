Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti dai campi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie A che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Primo turno del girone di ritorno che parte con parecchie nubi all’orizzonte e con più di qualche gara che potrebbe non disputarsi a causa dell’emergenza covid e delle ingerenze targate ASL. Programma originario che prevedeva la capolista Inter inaugurare il pomeriggio a Bologna insieme al ritorno di Mazzarri a Genova per provare a uscire dalla crisi. Ma il clou si concentrava verso sera con i due big match in programma, ovvero Milan-Roma e Juventus-Napoli.

Giovedì 6 gennaio

Bologna-Inter ore 12.30

Sampdoria-Cagliari ore 12.30

Lazio-Empoli ore 14.30

Spezia-Hellas Verona ore 14.30

Atalanta-Torino ore 16.30

Sassuolo-Genoa ore 16.30

Milan-Roma ore 18.30

Salernitana-Venezia ore 18.30

Fiorentina-Udinese ore 20.45

Juventus-Napoli ore 20.45

CLASSIFICA

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 32

Fiorentina 32

Lazio 31

Empoli 27

Bologna 27

Torino 25

Sassuolo 24

Hellas Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 16

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana 8

