Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentatreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentatreesima giornata di Serie B che si svolgerà tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto vive l’ennesimo turno infrasettimanale, con una battaglia per la promozione diretta sempre più serrata e avvincente. La capolista Cremonese di Pecchia ospita l’Alessandria per ritrovare feeling con i tre punti, mentre la prima inseguitrice Lecce ha l’ostica trasferta di Terni sul proprio navigatore. Non vuole mollare la presa il Benevento, impegnato a Reggio, così come il Monza che ospita l’Ascoli. Il match clou è però quello di Pisa, laddove il Brescia di Corini studia il sorpasso ai nerazzurri mentre in chiave salvezza Spal-Cosenza e Vicenza-Crotone potranno regalare risposte indicative.

Martedì 5 aprile

Spal-Cosenza ore 19

Pordenone-Frosinone ore 19

Ternana-Lecce ore 19

Reggina-Benevento ore 19

Cremonese-Alessandria ore 19

Mercoledì 6 aprile

Parma-Como ore 14

Pisa-Brescia ore 19

Monza-Ascoli ore 19

Vicenza-Crotone ore 19

Cittadella-Perugia ore 19

CLASSIFICA

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Brescia 57

Monza 57

Benevento 54*

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 47

Ternana 44

Cittadella 44

Reggina 44

Como 44

Parma 42

Spal 33

Alessandria 26

Cosenza 24*

Vicenza 24

Crotone 20

Pordenone 14

*una partita in meno

CAROLINA STRAMARE – IL VOLTO GENTILE DELLA SERIE B – VIDEO