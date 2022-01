Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 1 e lunedì 3 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England non si ferma e propone un altro weekend ad alta intensità. Si parte con la capolista City che farà visita a un Arsenal in grande risalita dopo l’inizio balbettante. Nel pomeriggio del sabato è poi super sfida tra Ranieri e Conte, mentre la domenica sarà catalizzata dal big match tra Chelsea e Liverpool. Lunedì, a chiudere un turno con altri due rinvii, tocca allo United contro i Wolves.

Sabato 1 gennaio

Arsenal-Manchester City 1-2 (31′ Saka, 57′ rig. Mahrez, 93′ Rodri)

Watford-Tottenham 0-0 LIVE

Crystal Palace-West Ham ore 18.30

Domenica 2 gennaio

Brentford-Aston Villa ore 15

Leeds-Burnley ore 15

Everton-Brighton ore 15

Chelsea-Liverpool ore 17.30

Lunedì 3 gennaio

Manchester United-Wolverhampton ore 18.30

Gare rinviate per Covid

Leicester-Norwich

Southampton-Newcastle

CLASSIFICA

Manchester City 53

Chelsea 42

Liverpool 41

Arsenal 35

Manchester United 31

West Ham 31

Tottenham 30

Wolverhampton 25

Leicester 25

Brighton 24

Crystal Palace 23

Aston Villa 22

Southampton 21

Brentford 20

Everton 19

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Newcastle 11

Norwich 10