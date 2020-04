Rivaldo: «Il Barcellona vuole prendere Lautaro e Neymar»

Il grande ex Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Lautaro Martinez e Neymar nei piani della società blaugrana per la prossima stagione

Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Ecco le parole dell’ex fantasista brasiliano sulle colonne di AS.

«Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, il che renderebbe difficile per Dembélé trovare spazio in squadra la prossima stagione. I blaugrana inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa. Per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano».